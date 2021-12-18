Стал известен размер долгов по зарплате в "Химках"

"Химки" испытывают серьёзные финансовые проблемы, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, долги по зарплате перед футболистами и сотрудниками уже превысили 200 миллионов рублей.

Руководство подмосковного клуба обещает решить вопрос с задолженностью до 25 декабря.

"Химки" набрали 14 очков в 18 турах РПЛ и занимают последнее место в таблице лиги.

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