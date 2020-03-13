Стал известен размер финансовых потерь испанских клубов от возможной остановки сезона из-за коронавируса

Теги ла лигасегунда-дивизионкоронавирус

Стал известен размер финансовых потерь испанских клубов от возможной остановки сезона из-за коронавируса

Издание Mundo Deportivo подсчитало, сколько денег потеряют испанские клубы в случае полной остановки сезона из-за коронавируса.

Сообщается, что реализация самого радикального сценария лишит команды из Примеры и Сегунды дохода на сумму 678,4 миллиона евро,

Клубы могут недополучить 549 миллионов за телевизионные права, 88 миллионов - за продажу абонементов и 41,4 миллиона - за реализацию билетов.

Пока чемпионаты в Испании приостановлены на два тура, но если ситуация с эпидемией коронавируса не улучшится, то ограничения, вероятно, продлят.

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