Стал известен размер финансовых потерь "Реала" и "Барселоны" из-за отмены Международного Кубка Чемпионов

"Реал" и "Барселона" понесут убытки из-за отмены Международного Кубка Чемпионов, запланированного на лето 2020 года.

Напомним, что команды должны были провести Эль Класико в рамках матча-открытия нового стадиона в Лас-Вегасе.

Однако из-за пандемии коронавируса очный поединок испанских грандов и другие игры пришлось отменить.

По информации Marca, в связи с этим "Реал" и "Барса" потеряют по 18 миллионов евро каждый.

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