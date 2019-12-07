Стал известен размер клаусулы Лаутаро Мартинеса в случае подписания нового контракта с "Интером"
"Интер" продолжает работать над продлением контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом.
Как сообщает Sport Mediaset, новое соглашение подразумевает значительное повышение зарплаты и новую клаусулу в размере 200 миллионов евро.
Ранее интерес к 22-летнему аргентинцу проявляли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне Мартинес провел 19 игр, в которых отметился 13 голами и тремя ассистами.
Читайте также: "Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стал известен размер клаусулы Лаутаро Мартинеса в случае подписания нового контракта с "Интером"
-
"Бенфика" добыла выездную победу над "Боавиштой"
-
1
Клуб АПЛ намерен пригласить Почеттино
-
1
"Барселона" назвала заявку на игру против "Мальорки"
-
"Вильярреал" и "Атлетико" расписали нулевую ничью
-
1
"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лион" на выезде разгромил "Ним"
-
"Айнтрахт" сыграл вничью с "Гертой"
-
2
"Аякс" неожиданно проиграл "Виллем II"
-
Еще один клуб АПЛ нацелился на Дембеле
-
2
Липпи: "Ювентусу" для победы в Лиге Чемпионов не нужен Роналду"
-
Семак: "Поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой"
-
"Уотфорд" назвал имя нового тренера
-
"Лилль" минимально переиграл "Брест"
-
1
Сульшер хочет избавиться от Погба
-
Агуэро пропустит манчестерское дерби, Зинченко готов сыграть
-
Семин прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"
-
"Шахтер" не испытал проблем в матче с "Олимпиком"
-
Дзюба возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ
-
1
Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Кальяри
|14
|28
|5
|Рома
|14
|28
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7