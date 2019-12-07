Стал известен размер клаусулы Лаутаро Мартинеса в случае подписания нового контракта с "Интером"

"Интер" продолжает работать над продлением контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Как сообщает Sport Mediaset, новое соглашение подразумевает значительное повышение зарплаты и новую клаусулу в размере 200 миллионов евро.

Ранее интерес к 22-летнему аргентинцу проявляли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Мартинес провел 19 игр, в которых отметился 13 голами и тремя ассистами.

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