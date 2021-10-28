Стал известен размер компенсации Куману за увольнение из "Барселоны"

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Стал известен размер компенсации Куману за увольнение из "Барселоны"

Фото твиттер Рональда Кумана

Бывший наставник "Барселоны" Рональд Куман получит крупную неустойку за досрочный уход с занимаемого поста.

По информации El Pais, речь идёт о компенсации в размере 12 миллионов евро.

Из-за финансовых проблем руководство каталонского клуба пыталось отложить отставку голландского тренера, однако последние результаты "сине-гранатовых" вынудили пойти на радикальные меры.

Куман возглавлял "Барсу" с августа 2020 по октябрь 2021 года. Сейчас команда идёт на 9-м месте в Ла Лиге.

Не пропустите: "Барселона" определилась с основным кандидатом на замену Куману. | http://soccernews.ru
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