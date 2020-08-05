Стал известен размер компенсации Юрану за увольнение из "Химок"

"Химки" выплатили компенсацию экс-тренеру команды Сергею Юрану.

По сведениям Metaratings, за досрочное расторжение контракта Юран получил 10 миллионов рублей. Еще два миллиона рублей тренер потребовал за моральный ущерб. Кроме того, Юран запросил у клуба 2,5 миллиона рублей за выход "Химок" в финал Кубка России.

Напомним, что "Химки" отправили Юрана в отставку, несмотря на то, что его соглашение было рассчитано почти на три года.

Новым тренером "Химок" стал экс-наставник академии московского "Спартака" Дмитрий Гунько.

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