Стал известен размер неустойки Черевченко за увольнение из "Химок"

Фото твиттер "Химок"

Бывший наставник "Химок" Игорь Черевченко хорошо заработает на своей отставке, пишет "Чемпионат".

По информации источника, тренеру за увольнение полагается 75 миллионов рублей.

Напомним, что "Химки" объявили об уходе Черевченко 22 февраля, заменив его на Сергея Юрана.

Подмосковная команда занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 турах.

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