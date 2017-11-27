Стал известен размер оклада Месси по его новому контракту

Испанский СМИ обнародовали данные по новой зарплате ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Сообщается, что оклад аргентинского форварда за четыре года его контракта будет постепенно увеличиваться с 40 миллионов евро без вычета налогов и может достигнуть 60-ти миллионов евро в 2021-м году с учетом бонусов за победы во всевозможных турнирах.

Напомним, Месси попросил руководство "Барселоны" продлить контракты с двумя игроками. | soccernews.ru