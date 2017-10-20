Стал известен размер оклада Мораты в "Челси"

Британские средства массовой информации обнародовали размер оклада форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты в его новом клубе.

Так, за неделю 24-летний нападающий "аристократов" зарабатывает 175 тысяч евро, что составляет 9,1 миллиона евро в год. Сообщается, что именно предложенная "Челси" зарплата стала одной из причиной перехода испанца в стан "синих".

Напомним, Ляпорт высказался о своем несостоявшемся переходе в "Челси". | soccernews.ru