Стал известен размер оклада Семина по его новому контракту с "Локомотивом"

Стал известен размер оклада главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина по его новому контракту со своим клубом.

Так, по сведениям СЭ, за год работы в стане "железнодорожников" 70-летний специалист заработает 2 миллиона евро в год. Подписание нового контракта с наставником состоится сегодня на тренировочной базе "без пяти минут" чемпиона России.

Напомним, контракт Семина с "Локомотивом" будет подписан по схеме "1+1". | soccernews.ru