Стал известен размер призовых игрокам "Челси" и "Манчестер Сити" за победу в ЛЧ

СМИ узнали, сколько смогут заработать футболисты "Челси" и "Манчестер Сити" в случае победы в Лиге Чемпионов.

По информации Dail Mail, игрокам "синих" уже полагается 5,75 миллиона евро за выход в финал главного еврокубка. Аналогичную сумму они получат, если выиграют турнир.

Руководство "горожан" за триумф в ЛЧ потратит на бонусы более 17 миллионов евро.

"Челси" и "Сити" сразятся за трофей 29 мая в Стамбуле.

Не пропустите: "Астон Вилла" предложила провести финал ЛЧ на своем стадионе. | http://soccernews.ru