Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов
Клубы РПЛ заработали почти 90 миллионов евро на троих по итогам группового этапа Лиги Чемпионов.
Счета "Зенита" пополнились на 34,986 миллиона евро, "Локомотива" - на 26,814 миллиона евро, "Краснодар" - на 27,506 миллиона евро.
В эту сумму входят бонус за участие в размере 15,25 млн, выплаты за победы и ничьи (2,7 и 0,9 млн соответственно), а также дивиденды от места в так называемом "рейтинге десятилетия", который учитывает прошлые заслуги команд. Позднее к указанным заработкам добавятся доплаты из маркетингового пула.
Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" заняли в своих группах последние места и вылетели из еврокубков, а "Краснодар" финишировал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Не пропустите: Выступление клубов РПЛ в Лиге Чемпионов: подробная статистика. | http://soccernews.ru
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Выступление клубов РПЛ в Лиге Чемпионов: подробная статистика
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4