Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов

Клубы РПЛ заработали почти 90 миллионов евро на троих по итогам группового этапа Лиги Чемпионов.

Счета "Зенита" пополнились на 34,986 миллиона евро, "Локомотива" - на 26,814 миллиона евро, "Краснодар" - на 27,506 миллиона евро.

В эту сумму входят бонус за участие в размере 15,25 млн, выплаты за победы и ничьи (2,7 и 0,9 млн соответственно), а также дивиденды от места в так называемом "рейтинге десятилетия", который учитывает прошлые заслуги команд. Позднее к указанным заработкам добавятся доплаты из маркетингового пула.

Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" заняли в своих группах последние места и вылетели из еврокубков, а "Краснодар" финишировал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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