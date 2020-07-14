Стал известен размер убытков "Барселоны" из-за коронавируса

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Стал известен размер убытков "Барселоны" из-за коронавируса

СМИ узнали, сколько денег потеряет "Барселона" из-за пандемии коронавируса.

По информации Mundo Deportivo, бюджет каталонского клуба не досчитается около 100 миллионов евро.

Причины убытков - закрытие фирменных магазинов "сине-гранатовых", отсутствие экскурсий по музею и стадиону, а также домашние матчи без зрителей.

Напомним, что футболисты "Барсы" с целью помочь клубу в период кризиса согласились на 12-процентное сокращение зарплаты.

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