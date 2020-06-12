Стал известен размер зарплаты гендиректора "Спартака" Цорна

СМИ выяснили, сколько зарабатывает генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн.

По информации Metaratings, зарплата 33-летнего функционера составляет 1,2 миллиона евро в год с учётом бонусов.

Размер премий напрямую зависит от результатов "красно-белых" - побед в турнирах, места в еврокубках и так далее.

Напомним, что Цорн занимает пост гендиректора "Спартака" с прошлого лета.

Не пропустите: Агент Сафонов: "В "Спартаке" только ленивый не сосёт деньги Федуна". | http://soccernews.ru