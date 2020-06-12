Стал известен размер зарплаты гендиректора "Спартака" Цорна
СМИ выяснили, сколько зарабатывает генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн.
По информации Metaratings, зарплата 33-летнего функционера составляет 1,2 миллиона евро в год с учётом бонусов.
Размер премий напрямую зависит от результатов "красно-белых" - побед в турнирах, места в еврокубках и так далее.
Напомним, что Цорн занимает пост гендиректора "Спартака" с прошлого лета.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20