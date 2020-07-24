Стал известен размер зарплаты Хаверца в "Челси"

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Стал известен размер зарплаты Хаверца в "Челси"

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать полузащитник "Байера" Кай Хаверц в случае перехода в лондонский "Челси".

По информации журналиста Николо Скиры, "синие" готовы платить немцу 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Стороны уже согласовали условия пятилетнего контракта и теперь ждут договорённости между клубами о сумме трансфера 21-летнего хавбека.

Ожидается, что покупка Хаверца обойдётся "Челси" в сумму от 80 до 100 миллионов евро.

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