Стал известен размер зарплаты Хаверца в "Челси"
СМИ узнали, сколько будет зарабатывать полузащитник "Байера" Кай Хаверц в случае перехода в лондонский "Челси".
По информации журналиста Николо Скиры, "синие" готовы платить немцу 8 миллионов евро в год плюс бонусы.
Стороны уже согласовали условия пятилетнего контракта и теперь ждут договорённости между клубами о сумме трансфера 21-летнего хавбека.
Ожидается, что покупка Хаверца обойдётся "Челси" в сумму от 80 до 100 миллионов евро.
Не пропустите: "Челси" нацелился на защитника "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|8
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|Арсенал Лондон
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|10
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
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