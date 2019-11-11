Стал известен размер зарплаты Слуцкого в "Витессе"

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Стал известен размер зарплаты Слуцкого в "Витессе"

СМИ узнали, сколько зарабатывает главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий.

По информации De Gelderlander, зарплата российского специалиста составляет 1 миллион евро в год.

Сообщается, что оклад Слуцкого значительно выше, чем у его предшественников.

"Витесс" набрал 23 очка в 13 турах Эредивизи и занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

Не пропустите: Слуцкий: "Мне ещё не было так сложно в "Витессе". | http://soccernews.ru
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