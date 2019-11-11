Стал известен размер зарплаты Слуцкого в "Витессе"
СМИ узнали, сколько зарабатывает главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий.
По информации De Gelderlander, зарплата российского специалиста составляет 1 миллион евро в год.
Сообщается, что оклад Слуцкого значительно выше, чем у его предшественников.
"Витесс" набрал 23 очка в 13 турах Эредивизи и занимает пятое место в турнирной таблице первенства.
Не пропустите: Слуцкий: "Мне ещё не было так сложно в "Витессе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Черчесов: "Раньше дети кричали во дворе, что они Роналду или Месси. Теперь - что они Головин и Дзюба"
-
1
Президент "Наполи" готов продать шесть основных игроков
-
Гончаренко прокомментировал свой "наезд" на судей в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА
-
Определились полуфинальные пары Суперкубка Испании
-
1
Гвардиола избежал наказания за своё поведение после матча с "Ливерпулем"
-
Адвокат бывшей жены Глушакова высмеял требования футболиста по судебному иску
-
На матче Россия - Бельгия ожидается аншлаг
-
Джака определился с новым клубом
-
"Манчестер Юнайтед" не планирует зимой возвращать Ибрагимовича
-
Роналду прокомментировал победу над "Миланом"
-
Кузяев назвал главную силу сборных России и Бельгии
-
Стал известен размер зарплаты Слуцкого в "Витессе"
-
Крыховяк, Зобнин, Азмун и Берг - в символической сборной 16-го тура РПЛ по версии Instat
-
СМИ узнали требования Глушакова по иску к бывшей жене
-
УЕФА опубликовала заявление о расистском скандале на матче "Шахтёр" - "Динамо"
-
Черчесов поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии
-
"Ростов" пожаловался на судейство в матче с "Тамбовом"
-
Моуринью сделал прогноз на выступление "Челси" в АПЛ
-
1
Адвокат бывшей жены Глушакова отреагировал на иск футболиста
-
Головин рискует пропустить матч со сборной Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23