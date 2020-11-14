Стал известен размер зарплаты Вагнера Лава в "Кайрате"

Журналист Иван Карпов раскрыл финансовые подробности нового контракта нападающего "Кайрата" Вагнера Лава.

Напомним, что игрок и клуб продлили соглашение неделю назад до 31 декабря 2021 года.

Источник утверждает, что зарплата бразильского легионера теперь составляет 1,2 миллиона евро в год, ещё 700 тысяч он получил в виде подписного бонуса.

36-летний Вагнер Лав присоединился к "Кайрату" в начале июля на правах свободного агента, в его активе 15 матчей, 10 голов и 8 ассистов.

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