Стал известен размер зарплаты Вагнера Лава в "Кайрате"

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Стал известен размер зарплаты Вагнера Лава в "Кайрате"

Журналист Иван Карпов раскрыл финансовые подробности нового контракта нападающего "Кайрата" Вагнера Лава.

Напомним, что игрок и клуб продлили соглашение неделю назад до 31 декабря 2021 года.

Источник утверждает, что зарплата бразильского легионера теперь составляет 1,2 миллиона евро в год, ещё 700 тысяч он получил в виде подписного бонуса.

36-летний Вагнер Лав присоединился к "Кайрату" в начале июля на правах свободного агента, в его активе 15 матчей, 10 голов и 8 ассистов. 

Не пропустите: Агент Вагнера Лава прокомментировал слухи о желании бразильца вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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