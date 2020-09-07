Стал известен реальный срок контракта Миранчука с "Аталантой"

Теги аталантаалексей миранчук

Стал известен реальный срок контракта Миранчука с "Аталантой"

Российский полузащитник Алексей Миранчук заключил с "Аталантой" соглашение по схеме "4+1".

Об этом стало известно благодаря опубликованным данным компании "SILA International Lawyers", юристы которой сопровождали процесс подписания контракта.

Напомним, что бергамский клуб купил хавбека у московского "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. 

Сейчас Миранчук восстанавливается после травмы. Скорее всего, он сможет дебютировать за "Аталанту" не раньше октября.

Не пропустите: Агент Миранчука объяснил, почему "Аталанта" не выкупила игрока за сумму отступных. | http://soccernews.ru
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