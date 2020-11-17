Стал известен рейтинг зарплат клубов Примеры в этом сезоне

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Стал известен рейтинг зарплат клубов Примеры в этом сезоне

Стало известно, кто из клубов Ла Лиги тратит больше всего на зарплаты игроков в этом сезоне. Об этом сообщает sport.es со ссылкой на пресс-службу чемпионата Испании.

Лидером в рейтинге оказался "Реал", который тратит 468,5 миллиона евро. Строчкой ниже расположилась "Барселона" - 382,717 миллиона евро, на третьем месте - "Атлетико" - 252,72 миллиона евро. 

Рейтинг зарплат Ла Лиги:

1. "Реал" (468,5 млн евро)

2. "Барселона" (382, 717)

3. "Атлетико" (252,72)

4. "Севилья" (185,809)

5. "Вильярреал" (145,242)

6. "Атлетик" (119,819)

7. "Валенсия" (103,39)

8. "Реал Сосьедад" (100,876)

9. "Бетис" (71,304)

10. "Сельта" (62,518)

...

20. "Эльче" (34,6)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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