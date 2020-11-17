Стал известен рейтинг зарплат клубов Примеры в этом сезоне

Стало известно, кто из клубов Ла Лиги тратит больше всего на зарплаты игроков в этом сезоне. Об этом сообщает sport.es со ссылкой на пресс-службу чемпионата Испании.

Лидером в рейтинге оказался "Реал", который тратит 468,5 миллиона евро. Строчкой ниже расположилась "Барселона" - 382,717 миллиона евро, на третьем месте - "Атлетико" - 252,72 миллиона евро.

Рейтинг зарплат Ла Лиги:

1. "Реал" (468,5 млн евро)

2. "Барселона" (382, 717)

3. "Атлетико" (252,72)

4. "Севилья" (185,809)

5. "Вильярреал" (145,242)

6. "Атлетик" (119,819)

7. "Валенсия" (103,39)

8. "Реал Сосьедад" (100,876)

9. "Бетис" (71,304)

10. "Сельта" (62,518)

...

20. "Эльче" (34,6)

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