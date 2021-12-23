Стал известен результат повторного теста Головина на коронавирус

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Стал известен результат повторного теста Головина на коронавирус

Фото инстаграм Александра Головина

У полузащитника "Монако" Александра Головина нет коронавируса, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, повторный тест 25-летнего россиянина на COVID-19 показал отрицательный результат.

Футболисту уже разрешили вернуться к работе с командой. Он сможет принять участие в ближайшем матче.

В текущем сезоне Головин провёл за "Монако" 23 игры, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Монако" без Головина победил "Ренн". | http://soccernews.ru
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