Стал известен результат повторного теста Гвардиолы на коронавирус

Теги манчестер ситихосеп гвардиолакоронавирус

Стал известен результат повторного теста Гвардиолы на коронавирус

Фото твиттер "Манчестер Сити"

У наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы нет коронавируса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, повторный тест испанского специалиста на COVID-19 показал отрицательный результат.

Тренеру уже разрешили вернуться к работе. Он сможет руководить командой в матче 18-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Напомним, что "сороки" примут "Сити" в воскресенье в 17:15 по московскому времени.

Не пропустите: Клубы АПЛ на следующей неделе обсудят кризис в лиге из-за COVID-19. | http://soccernews.ru
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