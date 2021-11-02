Стал известен результат второго теста Смолова на коронавирус

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Стал известен результат второго теста Смолова на коронавирус

Фото сайт РПЛ

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов избежал заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщила менеджер футболиста Елена Болотова, второй тест её клиента на COVID-19 оказался отрицательным.

Напомним, что форвард "железнодорожников" пропустил субботний матч 13-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (2:1) из-за подозрения на заболевание.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локо" 15 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: Гисдоль высказался об отсутствии Смолова. | http://soccernews.ru
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