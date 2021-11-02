Стал известен результат второго теста Смолова на коронавирус

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Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов избежал заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщила менеджер футболиста Елена Болотова, второй тест её клиента на COVID-19 оказался отрицательным.

Напомним, что форвард "железнодорожников" пропустил субботний матч 13-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (2:1) из-за подозрения на заболевание.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локо" 15 матчей и забил 7 голов.

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