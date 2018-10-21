Стал известен самый популярный футболист ПСЖ во Франции

Во Франции провели голосование касательно популярности ПСЖ и его игроков.

Как сообщает L’Equipe, самым популярным футболистом парижан стал форвард Килиан Мбаппе (61%), за ним расположились Неймар (9%) и Эдинсон Кавани (7%).

Отметим, что зимой 2017 года победу в подобном голосовании одержал Неймар.

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