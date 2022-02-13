Стал известен шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на усиление атаки

Фото: инстаграм Исака\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен усилить позицию центрального нападающего и уже составил шорт-лист из пяти футболистов, сообщает BBC.

По информации источника, "Юнайтед" хочет подписать Эрлинга Холанда, однако интерес к бомбардиру дортмундской "Боруссии" настолько велик, что даже связей Рангника с окружением норвежца может оказаться недостаточно.

Отмечается, что Рангник также является поклонником чешского нападающего "Байера" Патрика Шика, который забил 19 голов в этом сезоне Бундеслиги.



В случае назначения своим следующим главным тренером Маурисио Почеттино, "МЮ" может обратиться к варианту с Харри Кейном из "Тоттенхэма".



Два других имени в шорт-листе "Юнайтед" - Лаутаро Мартинес из "Интера" и Александер Исак из "Реал Сосьедада".

Также не пропустите: "Ювентус" может расстаться с Сандро и Рабьо. | http://soccernews.ru