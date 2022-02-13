Стал известен шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на усиление атаки
Фото: инстаграм Исака\Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" намерен усилить позицию центрального нападающего и уже составил шорт-лист из пяти футболистов, сообщает BBC.
По информации источника, "Юнайтед" хочет подписать Эрлинга Холанда, однако интерес к бомбардиру дортмундской "Боруссии" настолько велик, что даже связей Рангника с окружением норвежца может оказаться недостаточно.
Отмечается, что Рангник также является поклонником чешского нападающего "Байера" Патрика Шика, который забил 19 голов в этом сезоне Бундеслиги.
В случае назначения своим следующим главным тренером Маурисио Почеттино, "МЮ" может обратиться к варианту с Харри Кейном из "Тоттенхэма".
Два других имени в шорт-листе "Юнайтед" - Лаутаро Мартинес из "Интера" и Александер Исак из "Реал Сосьедада".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18