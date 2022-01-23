Стал известен шорт-лист "Реала" из молодых талантов

Фото: инстаграм Гравенберха\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании многих молодых футболистов.

Как сообщает Хосе Феликс Диас, в шорт-листе королевского клуба числится 21-летний полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени, 18-летний хавбек "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем, 19-летний полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх, 21-летний защитник "Лестера" Уэсли Фофана и 18-летний хавбек леверкузенского "Байера" Флориан Виртц.

Отмечается, что помимо прочих "Реал" следит за 15-летним форвардом "Палмейраса" Эндриком, но переезд игрока в Европу невозможен до того момента, пока ему не исполнится 18 лет.

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