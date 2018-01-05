Стал известен следующий клуб Снейдера

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Стал известен следующий клуб Снейдера

СМИ узнали, в какой клуб перейдёт полузащитник "Ниццы" Уэсли Снейдер.

Как сообщает голландская пресса, 33-летний футболист до конца текущей недели подпишет контракт сроком на 1,5 года с катарской "Аль-Гарафой".

Скорее всего, сделка будет закрыта в воскресенье после того, как Снейдер пройдёт медицинское обследование. 

Не пропустите: Снейдер будет играть на Ближнем Востоке. | http://soccernews.ru

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