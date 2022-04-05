Стал известен следующий тренер сборной Нидерландов после Луи ван Гала

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Стал известен следующий тренер сборной Нидерландов после Луи ван Гала

Фото: твиттер Кумана\Автор неизвестен

Экс-тренер "Барселоны" Рональд Куман может в скором времени вернуться на пост наставника сборной Нидерландов и заменить там Луи ван Гала.

Как сообщает издание De Telegraaf, Куман станет следующим тренером Нидерландов сразу после чемпионата мира в 2022 году.

По информации источника, он может заменить Луи ван Гала даже до начала Мундиаля из-за недавнего заявления Луи ван Гала о том, что у него рак простаты.

Напомним, что Рональд Куман уже тренировал голландскую национальную команду с 2018-го по 2020 год, после чего возглавил "Барселону".

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