Стал известен соперник "Барселоны" в 1/16 Лиги Европы

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По ее итогам "Барселона", которая вылетела из Лиги чемпионов сыграет с "Наполи".

Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные – 24 февраля.

В данный момент "Барселона" занимает 8 место в чемпионате Испании, имея в своем активе 24 очка после 16 матчей. "Наполи" в свою очередь располагается на 4 строчке в Серии А, набрав за 17 матчей 36 очков.

Первый матч в этом противостоянии пройдет на "Камп Ноу".

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