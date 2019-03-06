Стал известен соперник ПСЖ в полуфинале Кубка Франции

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Стал известен соперник ПСЖ в полуфинале Кубка Франции

В четвертьфинальном матче Кубка Франции "Нант" обыграл "Витре" со счетом 2:0 и вышел в полуфинал. Победу "Нанту" принесли голы Бошильи и Манце.

В 1/2 финала "Нант" сыграет с ПСЖ. В другом полуфинале сыграют "Ренн" и "Лион".

"Витре" – "Нант" - 0:2 (0:2)
Голы: Бошилья, 25 - 0:1, Манце, 44 - 0:2

"Нант": Дюпе, Паллуа, Фабио, Лукас Лима, Андрей Жиротто, Ронжье (Крхин, 87), Туре, Бошилья, Эссерик (Эванжелиста, 77), Лимбомбе, Манце (Кулибали, 72).

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