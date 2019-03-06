Стал известен соперник ПСЖ в полуфинале Кубка Франции
В четвертьфинальном матче Кубка Франции "Нант" обыграл "Витре" со счетом 2:0 и вышел в полуфинал. Победу "Нанту" принесли голы Бошильи и Манце.
В 1/2 финала "Нант" сыграет с ПСЖ. В другом полуфинале сыграют "Ренн" и "Лион".
"Витре" – "Нант" - 0:2 (0:2)
Голы: Бошилья, 25 - 0:1, Манце, 44 - 0:2
"Нант": Дюпе, Паллуа, Фабио, Лукас Лима, Андрей Жиротто, Ронжье (Крхин, 87), Туре, Бошилья, Эссерик (Эванжелиста, 77), Лимбомбе, Манце (Кулибали, 72).
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|Команда
|М
|О
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|27
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|27
|44
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|Сент-Этьен
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|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
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|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
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|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
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|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19