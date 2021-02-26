Стал известен соперник "Шахтёра" по 1/8 финала Лиги Европы

Определилась команда, которая сыграет с "Шахтёром" в 1/8 финала Лиги Европы.

В ходе сегодняшней жеребьёвки соперником "горняков" была выбрана итальянская "Рома".

Первый матч пройдёт 11 марта в Риме, а ответный - спустя неделю в Киеве.

В 1/16 финала ЛЕ "Шахтёр" прошёл "Маккаби" Тель-Авив, а "Рома" - "Брагу".

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