Стал известен соперник "Сочи" во 2-м отборочном раунде Лиги Конференций

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Стал известен соперник "Сочи" во 2-м отборочном раунде Лиги КонференцийФото: инстаграм Сочи/Автор неизвестен

Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций.

"Сочи" на этой стадии турнира встретится с клубом "Кешля" из Азербайджана.

Первый матч пройдет 22 июля на стадионе "Фишт". Ответный матч – 29 июля.

Напомним, что "Сочи" в прошедшем сезоне РПЛ занял пятое место и впервые в своей истории пробился в еврокубки.

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