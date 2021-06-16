Стал известен соперник "Сочи" во 2-м отборочном раунде Лиги Конференций

Фото: инстаграм Сочи/Автор неизвестен

Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций.

"Сочи" на этой стадии турнира встретится с клубом "Кешля" из Азербайджана.

Первый матч пройдет 22 июля на стадионе "Фишт". Ответный матч – 29 июля.

Напомним, что "Сочи" в прошедшем сезоне РПЛ занял пятое место и впервые в своей истории пробился в еврокубки.

Также не пропустите: Шевченко прокомментировал травму Зубкова. | http://soccernews.ru