Стал известен состав ЦСКА на матч с "Янг Бойз"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объявил состав на первый матч четвертого отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Василий Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо, Чалов.

В запасе остались: Помазун, Алексей Березуцкий, Миланов, Набабкин, Натхо, Кучаев, Оланаре.

Напомним, что матч "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа и начнется в 21.45 мск.

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