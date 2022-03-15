Стал известен состав молодёжной сборной России на мартовский сбор
Фото сайт РФС
Тренерский штаб молодёжной сборной России определился с заявкой на мартовский учебно-тренировочный сбор.
В состав команды включены 23 футболиста.
Вратари: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо"), Даниил Худяков ("Локомотив");
Защитники: Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичев ("Урал"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данил Степанов ("Арсенал"), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все - "Ростов"), Кирилл Боженов ("Химки");
Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все - "Спартак"), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба - "Нижний Новгород"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Максим Мухин (ЦСКА), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов");
Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Гамид Агаларов ("Уфа").
Напомним, что сбор российской молодёжки пройдёт с 19 по 27 марта на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск".
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