Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Латвией и Сербией

Теги россия до 21 годалатвия до 21 годасербия до 21 года

Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Латвией и Сербией

РФС опубликовал заявку молодёжной сборной России на матчи квалификации Евро-2021 против Латвии и Сербии.

Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Алексей Татаев ("Млада Болеслав"), Николай Рассказов ("Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Степанов ("Рубин"), Никита Каккоев ("Томь"), Михаил Лысов ("Локомотив");

Полузащитники: Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба - "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Арсенал Тула"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар");

Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев ("Краснодар").

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова 15 ноября сыграют с Латвией, а 19 ноября – с Сербией.

Не пропустите: Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020

Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов