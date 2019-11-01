Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Латвией и Сербией

РФС опубликовал заявку молодёжной сборной России на матчи квалификации Евро-2021 против Латвии и Сербии.

Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Алексей Татаев ("Млада Болеслав"), Николай Рассказов ("Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Степанов ("Рубин"), Никита Каккоев ("Томь"), Михаил Лысов ("Локомотив");

Полузащитники: Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба - "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Арсенал Тула"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар");

Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев ("Краснодар").

Напомним, что подопечные Михаила Галактионова 15 ноября сыграют с Латвией, а 19 ноября – с Сербией.

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