Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Македонией и Гибралтаром

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил заявку команды на отборочные матчи Евро-2019 против Македонии и Гибралтара.

Вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Арсенал Тула");

Защитники: Александр Довбня ("Пафос"), Никита Калугин ("Динамо Москва"), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Джамалдин Ходжаниязов ("Динамо Санкт-Петербург"), Никита Чернов ("Урал");

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба - "Спартак"), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов"), Илья Жигулев, Александр Макаров (оба - "Тосно"), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Иван Обляков ("Уфа"), Роман Тугарев ("Локомотив");

Нападающие: Александр Соболев ("Крылья Советов"), Георгий Мелкадзе ("Тосно").

Напомним, что молодёжная сборная России сыграет 23 марта с Македонией, а 27 марта - с Гибралтаром.

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