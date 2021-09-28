Стал известен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи
Фото сайт РФС
Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с заявкой команды на ближайшие игры отбора Евро-2023.
Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо");
Защитники: Никита Кармаев ("Кубань"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичев ("Урал"), Данил Степанов ("Арсенал"), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Даниил Корнюшин ("Краснодар"), Леон Классен ("Тироль", Австрия);
Полузащитники: Константин Марадишвили ("Локомотив"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба - "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Даниил Хлусевич ("Арсенал"), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер ("Ростов");
Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Владислав Яковлев (ЦСКА).
8 октября россияне сыграют против Северной Ирландии, а 12 октября - против Литвы.
Не пропустите: Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак рассказал о фаворите группы "Зенита" в ЛЧ
-
Президент "Лиона" высказался о срыве трансфера Азмуна
-
Гари Невилл назвал оптимальный стартовый состав "Манчестер Юнайтед"
-
Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи
-
Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените" перед игрой с "Мальме"
-
Названы самые молодые и возрастные команды РПЛ
-
Месси попал в заявку ПСЖ на матч с "Манчестер Сити"
-
УЕФА назначил арбитров на игры "Наполи" - "Спартак" и "Лацио" - "Локомотив"
-
Опубликована заявка сборной Аргентины на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
-
У "Локомотива" есть вопросы к судейству по 11 эпизодам матча с "Химками"
-
Сын Это′О подписал контракт с португальским клубом
-
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Россия - Словакия
-
Доннарумма сегодня дебютирует в Лиге Чемпионов
-
Черышев имеет шанс сыграть в ближайшем матче "Валенсии"
-
ЦСКА теряет Эджуке
-
Гаттузо могут пригласить в клуб АПЛ
-
Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России на октябрьские матчи
-
Зинченко не сыграет с ПСЖ
-
Экс-игрок "Фенербахче" и "Бешикташа" подозревается в убийстве