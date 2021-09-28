Стал известен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи

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Стал известен состав молодёжной сборной России на октябрьские матчи

Фото сайт РФС

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым определился с заявкой команды на ближайшие игры отбора Евро-2023. 

Вратари: Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо");

Защитники: Никита Кармаев ("Кубань"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичев ("Урал"), Данил Степанов ("Арсенал"), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Даниил Корнюшин ("Краснодар"), Леон Классен ("Тироль", Австрия); 

Полузащитники: Константин Марадишвили ("Локомотив"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба - "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Даниил Хлусевич ("Арсенал"), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер ("Ростов");

Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Владислав Яковлев (ЦСКА).

8 октября россияне сыграют против Северной Ирландии, а 12 октября - против Литвы.

Не пропустите: Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. | http://soccernews.ru
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