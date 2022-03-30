Стал известен состав первой корзины для жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен

Определился состав первой корзины для жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре с ноября по середину декабря.

Так, в первой корзине будут: Катар (страна-хозяйка турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

Во второй корзине будут: Германия, Нидерланды, Дания, Швейцария и Уругвай, однако если на Мундиаль выйдут США и Мексика, то обе эти команды окажутся во второй корзине.

Состав третьей корзины будет выглядеть так: Сенегал, Иран, Корея, Марокко, Польша, Сербия и Япония, Канада (при условии победы над Панамой), Тунис (при условии, что Канада не победит Панаму).

Четвертая корзина: Гана, Камерун, Саудовская Аравия, Эквадор, а также победитель стыковых матчей в Европе (Шотландия, Украина или Уэльс) и победители межконтинентальных стыков.

Отметим, что жеребьевка группового этапа ЧМ пройдет 1 апреля.

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