Стал известен состав Португалии на матч против Чили

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал стартовый состав своей команды на сегодняшний полуфинальный матч Кубка Конфедераций против команды Чили.

Так, чемпионы Европы выйдут на поле "Казань Арены" в следующем сочетании: Патрисиу, Алвеш, Гомеш, Карвалью, Роналду, Седрик, Адриен Силва, Андре Силва, Бернарду Силва, Фонте, Элизеу.

Напомним, состав своей команды назвал и Пицци. | soccernews.ru