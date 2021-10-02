Стал известен состав сборной Бельгии на финальный турнир Лиги Наций

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Стал известен состав сборной Бельгии на финальный турнир Лиги Наций

Фото твиттер сборной Бельгии

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом определился с заявкой национальной команды на октябрьские матчи.

Напомним, что "красные дьяволы" примут участие в финальном турнире Лиги Наций.

Вратари: Тибо Куртуа, Кун Кастельс, Симон Миньоле, Матц Зельс;

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Менье;

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакерс, Кевин Де Брюйне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Шарль де Кетеларе, Доди Лукебакио;

Нападающие: Эден Азар, Леандро Троссард, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.

В полуфинале Лиги Наций Бельгия сразится с Францией, а другую путёвку в решающий матч разыграют Испания и Италия.

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