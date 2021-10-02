Стал известен состав сборной Бельгии на финальный турнир Лиги Наций
Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом определился с заявкой национальной команды на октябрьские матчи.
Напомним, что "красные дьяволы" примут участие в финальном турнире Лиги Наций.
Вратари: Тибо Куртуа, Кун Кастельс, Симон Миньоле, Матц Зельс;
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Менье;
Полузащитники: Янник Феррейра Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакерс, Кевин Де Брюйне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Шарль де Кетеларе, Доди Лукебакио;
Нападающие: Эден Азар, Леандро Троссард, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.
В полуфинале Лиги Наций Бельгия сразится с Францией, а другую путёвку в решающий матч разыграют Испания и Италия.
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