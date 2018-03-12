Стал известен состав сборной Бразилии на матчи с Россией и Германией

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с заявкой национальной команды на ближайшие товарищеские матчи против России и Германии.

Вратари: Алиссон ("Рома"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Нето ("Валенсия");

Защитники: Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос (все - ПСЖ), Фагнер ("Коринтианс"), Родриго Кайо ("Сан-Паулу"), Миранда ("Интер"), Педро Жеромел ("Гремио"), Марсело ("Реал"), Филипе Луис ("Атлетико");

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Фред ("Шахтёр"), Ренато Аугусто ("Бейцзин Гуоань"), Талиска ("Бешикташ"), Виллиан ("Челси"), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба - "Барселона");

Нападающие: Дуглас Коста ("Бавария"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Тайсон ("Шахтёр"), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад").

Напомним, что 23 марта сборная Бразилии сыграет в Москве с Россией, а 27 марта - в Берлине с Германией.

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