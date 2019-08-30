Стал известен состав сборной Испании на матчи с Румынией и Фарерами

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Стал известен состав сборной Испании на матчи с Румынией и Фарерами

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Робертом Морено определился с заявкой национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 против Румынии и Ферерских островов.

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Пау Лопес ("Рома");

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Марио Эрмосо ("Атлетико"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Унаи Нуньес ("Атлетик"), Жорди Альба ("Барселона"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия");

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити"), Дани Парехо ("Валенсия"), Тиаго Алькантара ("Бавария"), Фабиан Руис ("Наполи"), Сауль ("Атлетико"), Сусо ("Милан"), Дани Себальос ("Арсенал"), Хесус Навас ("Севилья");

Нападающие: Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Родриго Морено ("Валенсия"), Пако Алькасер ("Боруссия Д"), Пабло Сарабия (ПСЖ).

Напомним, что с Румынией испанцы встретятся 5 сентября, а с Фарерскими островами - 8 сентября.

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