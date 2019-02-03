Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд-2019
Объявлен состав сборной России на 11-й Кубок Легенд по футболу.
Главный тренер Валерий Гладилин включил в состав 12 футболистов:
Вратарь: Александр Филимонов.
Защитники: Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун.
Полузащитники: Евгений Алдонин, Игорь Зырянов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Андрей Каряка, Андрей Аршавин.
Нападающий: Роман Павлюченко.
Турнир состоится с 23 по 24 февраля.
Напомним, в прошлом году сборная России стала победителем Кубка Легенд. В финальном матче российская команда разгромила сборную Португалии со счётом 8:4 и завоевала 10-й титул.
Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Аршавин впервые выступит на этом турнире.
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|17
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|17
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|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10