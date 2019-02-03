Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд-2019

Объявлен состав сборной России на 11-й Кубок Легенд по футболу.

Главный тренер Валерий Гладилин включил в состав 12 футболистов:

Вратарь: Александр Филимонов.

Защитники: Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун.

Полузащитники: Евгений Алдонин, Игорь Зырянов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Андрей Каряка, Андрей Аршавин.

Нападающий: Роман Павлюченко.

Турнир состоится с 23 по 24 февраля.

Напомним, в прошлом году сборная России стала победителем Кубка Легенд. В финальном матче российская команда разгромила сборную Португалии со счётом 8:4 и завоевала 10-й титул.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Аршавин впервые выступит на этом турнире.

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