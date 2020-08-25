Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Вангрией

Теги россиястанислав черчесовартём дзюбамагомед оздоевгеоргий джикия

Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Вангрией

Тренерский штаб сборной России огласил список футболистов, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября, Будапешт).

Главным тренером национальной команды является Станислав Черчесов.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Роман Нойштедтер, Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев.

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Динамо"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Федор Смолов ("Локомотив").

Всего в списке значатся 26 игроков.

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