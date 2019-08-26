Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал Тула"), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Фёдор Смолов ("Локомотив").

Напомним, что с Шотландией россияне сыграют 6 сентября на выезде, а с Казахстаном - 9 сентября дома.

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