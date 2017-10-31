Стал известен состав сборной Словакии на матчи с Украиной и Норвегией
Тренерский штаб сборной Словакии во главе с Яном Козаком огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Украиной и Норвегией.
Вратари: Матуш Козачик ("Виктория Плзень"), Мартин Дубравка ("Спарта"), Мартин Полачек ("Любин");
Защитники: Петер Пекарик ("Герта"), Эрик Сабо ("Бейтар"), Мартин Шкртел ("Фенербахче"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Ян Дюрица, Томаш Губочан (оба - "Трабзонспор"), Норберт Дьомбер ("Бари"), Лукаш Штетина, Роберт Мазан (оба - "Жилина");
Полузащитники: Станислав Лоботка ("Сельта"), Патрик Грошовски ("Виктория Плзень"), Юрай Куцка, Матуш Беро (оба - "Трабзонспор"), Филипп Кисс ("Аль-Иттихад"), Роберт Мак (ПАОК), Альберт Руснак ("Реал Солт Лейк"), Ондрей Дуда ("Герта"), Марек Хамшик ("Наполи"), Владимир Вайсс ("Аль-Гарафа"), Ярослав Михалик ("Краковия");
Нападающий: Адам Немец ("Динамо Бухарест").
Напомним, что 10 ноября Словакия в гостях сыграет с Украиной, а 14 ноября - примет Норвегию.
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