Стал известен состав сборной Словакии на матчи с Украиной и Норвегией

Тренерский штаб сборной Словакии во главе с Яном Козаком огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Украиной и Норвегией.

Вратари: Матуш Козачик ("Виктория Плзень"), Мартин Дубравка ("Спарта"), Мартин Полачек ("Любин");

Защитники: Петер Пекарик ("Герта"), Эрик Сабо ("Бейтар"), Мартин Шкртел ("Фенербахче"), Милан Шкриньяр ("Интер"), Ян Дюрица, Томаш Губочан (оба - "Трабзонспор"), Норберт Дьомбер ("Бари"), Лукаш Штетина, Роберт Мазан (оба - "Жилина");

Полузащитники: Станислав Лоботка ("Сельта"), Патрик Грошовски ("Виктория Плзень"), Юрай Куцка, Матуш Беро (оба - "Трабзонспор"), Филипп Кисс ("Аль-Иттихад"), Роберт Мак (ПАОК), Альберт Руснак ("Реал Солт Лейк"), Ондрей Дуда ("Герта"), Марек Хамшик ("Наполи"), Владимир Вайсс ("Аль-Гарафа"), Ярослав Михалик ("Краковия");

Нападающий: Адам Немец ("Динамо Бухарест").

Напомним, что 10 ноября Словакия в гостях сыграет с Украиной, а 14 ноября - примет Норвегию.

Не пропустите: Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией. | http://soccernews.ru