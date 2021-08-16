Стал известен состав сборной Украины на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022
Фото инстаграм УАФ
Украинская ассоциация футбола объявила расширенную заявку национальной сборной для подготовки к ближайшим играм квалификации ЧМ-2022.
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтёр"), Андрей Лунин ("Реал");
Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтёр"), Эдуард Соболь ("Брюгге");
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Тарас Cтепаненко ("Шахтёр"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош");
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика"), Артём Довбик ("Днепр-1");
Резервный список: Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтёр"), Виктор Коваленко ("Специя"), Владислав Кочергин ("Заря"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Евгений Макаренко ("МОЛ Фехервар"), Тарас Качараба ("Славия").
В отборе к мундиалю Украина сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября). Также сборная 8 сентября проведёт товарищескую встречу с Чехией.
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|Команда
|М
|О
|1
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
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|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
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|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
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|10
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|22
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