Стал известен состав сборной Украины на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022

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Украинская ассоциация футбола объявила расширенную заявку национальной сборной для подготовки к ближайшим играм квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтёр"), Андрей Лунин ("Реал");

Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтёр"), Эдуард Соболь ("Брюгге");

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Тарас Cтепаненко ("Шахтёр"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош");

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика"), Артём Довбик ("Днепр-1");

Резервный список: Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтёр"), Виктор Коваленко ("Специя"), Владислав Кочергин ("Заря"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Евгений Макаренко ("МОЛ Фехервар"), Тарас Качараба ("Славия").

В отборе к мундиалю Украина сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября). Также сборная 8 сентября проведёт товарищескую встречу с Чехией.

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