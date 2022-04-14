Стал известен список "Барселоны" на усиление левого фланга обороны

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Стал известен список "Барселоны" на усиление левого фланга обороны

Фото: твиттер Галана\Автор неизвестен

"Барселона" продолжает поиски левого защитника для летнего трансфера.

Как сообщает журналист Фернандо Поло, имя защитника "Сельты" Хави Галана в последнее время набирает силу. Он очень нравится главному тренеру команды Хави Эрнандесу.

По информации источника, в шорт-листе каталонцев также находятся Алехандро Гримальдо из "Бенфики", Николас Тальяфико из "Аякса", Алекс Морено из "Бетиса", Маркос Алонсо из "Челси" и Хосе Гайя из "Валенсии".

Отмечается, что в последнее время "Барса" начала пристально следить за Рами Бенсебаини из менхенгладбахской "Боруссии" и Борна Сосой их "Штутгарта".

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