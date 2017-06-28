Стал известен список футболистов, которые были приглашены на свадьбу Месси

Как и ожидалось, на свою свадьбу форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси позвал не только своих одноклубников, но и партнеров по сборной Аргентине. СМИ удалось разузнать, кто же из знаменитых игроков посетит значимое для аргентинца событие.

Так, в пятницу в аргентинском Росарио можно будет встретить Жерара Пике, Ивана Ракитича, Серхио Бускетса, Арду Турана, Неймара, Рафинью, Пако Алькасера, Хавьера Маскерано, Жорди Альбу, Серхи Роберто, Андре Гомеша, Алейша Видаля, Люку Диня, Жереми Матье, Самюэля Умтити, Луиса Суареса, Андреса Иньесту, Роналдиньо, Деку, Хави, Сеска Фабрегаса, Анхеля Ди Марию, Серхио Агуэро и Эсекьеля Лавесси.

Напомним, на свою свадьбу Месси нанял 200 охранников. | soccernews.ru