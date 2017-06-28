Стал известен список футболистов, которые были приглашены на свадьбу Месси

Теги лионель месси

Стал известен список футболистов, которые были приглашены на свадьбу МессиКак и ожидалось, на свою свадьбу форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси позвал не только своих одноклубников, но и партнеров по сборной Аргентине. СМИ  удалось разузнать, кто же из знаменитых игроков посетит значимое для аргентинца событие.

Так, в пятницу в аргентинском Росарио можно будет встретить Жерара Пике, Ивана Ракитича, Серхио Бускетса, Арду Турана, Неймара, РафиньюПако АлькасераХавьера Маскерано, Жорди АльбуСерхи РобертоАндре ГомешаАлейша ВидаляЛюку ДиняЖереми МатьеСамюэля УмтитиЛуиса Суареса, Андреса Иньесту, Роналдиньо, Деку, Хави, Сеска Фабрегаса, Анхеля Ди Марию, Серхио Агуэро и Эсекьеля Лавесси.

Напомним, на свою свадьбу Месси нанял 200 охранников. | soccernews.ru

комментарии
бох

а где Тер Штеген бл*ть?

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Чучь

Хм, странно, почему он не позвал Дани Алвеса? Они же вроде друзья хорошие...

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f0rg3t

А почему не пригласил Энрике?((

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лала

сказано же, список ФУТБОЛИСТОВ, тупарыльё

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Людмила

Не захотел,они были обижены друг на друга.

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