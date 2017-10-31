Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Базелем"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Базелем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко определился с составом команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Базелем".

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

Матч состоится сегодня, 31 октября и начнется в 22:45 мск.

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