Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Базелем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко определился с составом команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Базелем".

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

Матч состоится сегодня, 31 октября и начнется в 22:45 мск.

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