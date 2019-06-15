Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на матч с Колумией

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с составом на матч группового раунда Кубка Америки против Колумбии​.

Сборная Аргентины: Франко Армани, ​Николас Тальяфико, Херман Пеццела, Николас Отаменди, Ренсо Саравия, Леандро Паредес, Гвидо Родригес, Джовани Ло Сельсо, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.

Матч Аргентина - Колумбия состоится завтра, 16 июня, на стадионе "Арена Фонте-Нова". Начало - в 1.00 по московскому времени.

Не пропустите: Главный тренер Аргентины Скалони ярко высказался о Месси | http://soccernews.ru