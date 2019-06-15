Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на матч с Колумией
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с составом на матч группового раунда Кубка Америки против Колумбии.
Сборная Аргентины: Франко Армани, Николас Тальяфико, Херман Пеццела, Николас Отаменди, Ренсо Саравия, Леандро Паредес, Гвидо Родригес, Джовани Ло Сельсо, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.
Матч Аргентина - Колумбия состоится завтра, 16 июня, на стадионе "Арена Фонте-Нова". Начало - в 1.00 по московскому времени.
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